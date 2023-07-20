В ОП раскрыли детали возвращения командиров защиты "Азовстали" из Турции

Руководитель ОП заверил, что герои "Азовстали" находились в Турции в положенных условиях.

Турция и ее глава Реджеп Эрдоган не выдвигали никаких дополнительных требований для возвращения лидеров защиты "Азовстали".

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

"О "азовцах" действительно президент Зеленский обратился к президенту Эрдогану. И затем он подтверждал, что после обращения президента Зеленского они договорились о том, что именно сейчас возможно, чтобы наши герои, командиры вернулись в Украину. Так договорились два президента. Никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось", — сказал Ермак.

Руководитель ОП заверил, что несмотря на длительное время, которое герои "Азовстали" находились в Турции, их содержали в надлежащих условиях, бойцы имели возможность подлечиться.

"Я общался с ними практически еженедельно. Обещал им, что как только будет такая возможность, я буду говорить и информировать президента, а он, безусловно, будет говорить с господином Эрдоганом. Так сложилось, что это произошло во время этого визита (президента Зеленского в Турцию", – подытожил Ермак).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что после визита в Турцию возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Президент Турции Эрдоган заявил, что у них с Россией не было договоренностей о том, что защитники Мариуполя должны находиться в его стране.

Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу вернули из российского плена 21 сентября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что пять командиров-защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны.

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