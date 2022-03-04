В ОП рассказали, почему Беларусь стала площадкой для переговоров с Россией

В ОП рассказали, почему Беларусь стала площадкой для переговоров с Россией

Кремль отказывается от других посредников.

Переговоры Украины и России проходят на территории Беларуси, ведь Москва отказывается от любых других стран-посредников.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, есть возможность, что в будущем площадкой для переговоров может стать другая страна. К примеру, Турция, Венгрия или Польша.

"То есть любая страна. Потому что, к сожалению, Беларусь используется инфраструктурно как плацдарм для атаки на наши города", — подчеркнул он.