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В ОП рассказали, почему Беларусь стала площадкой для переговоров с Россией

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В ОП рассказали, почему Беларусь стала площадкой для переговоров с Россией

Кремль отказывается от других посредников.

Переговоры Украины и России проходят на территории Беларуси, ведь Москва отказывается от любых других стран-посредников.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, есть возможность, что в будущем площадкой для переговоров может стать другая страна. К примеру, Турция, Венгрия или Польша.

"То есть любая страна. Потому что, к сожалению, Беларусь используется инфраструктурно как плацдарм для атаки на наши города", — подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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