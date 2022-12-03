В ОП рассказали, почему Россия изменила тактику ракетных ударов и когда может быть очередная атака по Украине

Российские захватчики делают все, чтобы большинство украинцев остались без отопления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские захватчики могут выжидать сильных морозов, чтобы затем нанести массированный ракетный удар по Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.

Он также отметил, что в России запасы ракет истощаются и мощностей у них хватит максимум еще на несколько массированных ударов.

"Для нанесения каскадных ударов, когда минимум 50-60 ракет будет использоваться, такой мощности у них, наверное, на 3-4 удара осталось... Тактика России немного изменилась. Они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что оккупанты нацелились на то, чтобы "заморозить" украинцев.

"Они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить. Потому что основной удар в таком случае придется даже не на энергетику, а на отопление. Система останется разморожена, ее быстро запустить при отрицательной температуре во многих городах будет сложно. Соответственно, это людоедский план, абсолютно продуманный план", — подчеркнул Подоляк.

Очередной массированный ракетный удар по Украине: какие прогнозы

В ОК "Юг" считают, что Россия может специально перед массированным обстрелом нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно. Это может произойти в любое время и украинцам стоит быть готовыми.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября предупредил, что текущая неделя может быть такой же сложной в плане ракетных обстрелов.

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что Россия может нанести по Украине еще 3-4 мощных ракетных удара. В то же время он подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают 75-90% ракет.

По состоянию на утро 3 ноября Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 18 кораблей, на дежурстве также находятся четыре ракетоносителя.

Читайте также: