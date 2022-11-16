В ОП рассказали, сколько будет продолжаться восстановление объектов энергетики после массированного удара

От 2 до 4 млн потребителей до сих пор находятся без электроэнергии в зависимости от аварийных отключений.

В результате вчерашних массированных ракетных ударов России по критической инфраструктуре, восстановление некоторых объектов энергетики может длиться до двух недель, в зависимости от степени разрушений.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По срокам это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", — отметил он.

Также, по его словам, хоть ситуацию в Украине удалось стабилизировать, однако во всех областях действуют почасовые, а в некоторых аварийные отключения света.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

Воздушные силы сбили 77 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины.

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