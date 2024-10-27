В ОП рассказали, зачем и почему такой важной была операция для Украины в Курской области

Война продолжается и операция ВСУ в Курской области доказала, что Россия не в состоянии справиться с украинским сопротивлением на всех фронтах.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

«Да, после трех лет трудно продолжать сражаться. Я это знаю. Потому мы работаем над переговорами. Но в Курске мы продемонстрировали слабость россиян", — сказал он.

Ермак поддержал решение военачальников по отношению к Курску, считая, что это разрушило российский нарратив и ослабило позиции Путина. Война, по его мнению, остается единственным путём.

"Совершенно так. Наши военачальники решили с учетом ситуации, и я считаю, что они были правы. Курск разрушил российский нарратив и поставил под сомнение силу Путина. У нас нет альтернативы, война продолжается", — сказал он.

Напомним, Ермак сообщал, что недостаточно просто остановить боевые действия, нужно предотвратить новую агрессию, иначе риск для стран Балтии и Балкан вырастет.

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