В ОП собрали самых богатых людей Украины перед вторжением РФ: о чем говорили с Зеленским

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, около 17:00 23 февраля, в Офисе президента собрали владельцев 50 крупнейших компаний, олигархов и топ-менеджеров.

Владимир Зеленский зашел в зал озабоченным, коротко выступил на камеры и попросил пресс-службу выйти. Во время неформальной беседы он отметил, что собрал всех не для того, чтобы просить деньги. Президент призвал поддерживать экономику Украины и свои коллективы, что сейчас очень важно.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем", — сказал Зеленский.

Далее президент передал слово силовикам. Один из первых говорил министр обороны Алексей Резников. Однако, по словам присутствующих, его выступление больше напоминало "мотивационный спич тренера личностного роста".

Далее слово передали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Уверенно и достаточно жестко он докладывал о подготовке вооруженных сил и отмечал, что "армия готова к любому развитию событий". После встречи некоторые из ее участников соглашались между собой, что больше всего их успокоил Залужный своей уверенностью.

После силовиков микрофон включил Ринат Ахметов. В отличие от других бизнесменов, которые находились в хорошем настроении, самый богатый украинец выглядел нервным.

"Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: "Самое важное – это сохранить наших людей", – поделился воспоминаниями с журналистами представитель крупного бизнеса.

После Ахметова о важности мира говорил Виктор Пинчук, а впоследствии слово взял Вадим Новинский, обратившийся в сторону президента: "Мы делаем все возможное, чтобы найти мирное решение".

Выступавшие бизнесмены по кругу повторяли слова о важности мира. Присутствующим становилось скучно. Некоторые бизнесмены начали шептаться между собой. Среди них выделялись братья Суркисы, сидевшие практически напротив Зеленского.

Нескольким своим соседям Суркисы тихо передали: "В четыре утра все начнется", очевидно, имея в виду наступление россиян. Однако в микрофон этого не повторили.

Фото: Украинская правда

Очередь на выступление перешла к сидевшим за пределами стола. Слово взял соучредитель "Monobank" Олег Гороховский, который предложил властям как можно скорее поднять денежное довольствие для военнослужащих.

"Для того чтобы люди были готовы защищать, они должны быть мотивированы. Правильно было бы поставить зарплату условно в 100 тысяч гривен, и тогда человек будет понимать, за что он рискует", – рассказали журналистам слова Гороховского.

Эту идею поддержали все, она особенно понравилась Зеленскому. На часах приближалось 19:00 и президент предложил заканчивать встречу — мол, "надо дальше работать". К концу мероприятия Зеленский повернул голову налево и вспомнил, что рядом с ним сидит премьер-министр.

"Еще Денис Анатольевич ничего не говорил, надо дать слово премьеру. Есть что добавить?" – обратился к Шмигалю президент.

"Я полностью соглашаюсь со всем, что вы сказали", – заверил премьер.

После 19:00 олигархи и топ-менеджеры начали покидать здание ОП.

Кто-то пытался выйти незамеченным и поскорее заскочить в свой автомобиль, чтобы обойти журналистов во дворе Банковой. Кто-то наоборот шел на камеры и пересказывал, что команда президента пытается не допустить эскалации, мол, "Зеленский заверил, что все будет хорошо". Однако никто из них не проявлял озабоченности. Напротив, походило на то, что после встречи с президентом бизнесмены получались успокоенными.

"Нам тогда никто не сказал, что будет полномасштабная война. Даже намека не было! Вы думаете, мы бы так важно и радостно выходили из Офиса тогда? Я бы не тратил времени на разговоры под ОПУ или какие-то второстепенные дела, а семью вывозил бы”, – эмоционально вспомнил вечер 23 февраля один из известных топ-менеджеров в разговоре с журналистами.

Руководитель ГУР МО Буданов ответил, почему на встрече с бизнесом он не озвучил информацию разведки о планах президента РФ Владимира Путина.

"У них, в отличие от депутатов, нет доступа к гостайне, поэтому мы не могли все сказать. Но я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять", – сказал Буданов.

Большинство участников встречи на самом деле не хотели верить в предупреждение главы ГУРа, предпочитая более удобные успокоения президента и других силовиков. Это касалось даже самых информированных людей страны.

Например, олигарх Ринат Ахметов после встречи в Офисе президента уехал не в аэропорт, а в баню, где до глубокой ночи выпускал пар и убеждал друзей, что никакой войны утром не будет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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