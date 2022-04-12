В ОП заявили, что ищут решения по Мариуполю, но не публично: "У нас есть больше информации, чем известно в соцсетях"

В ОП заявили, что ищут решения по Мариуполю, но не публично: "У нас есть больше информации, чем известно в соцсетях"

Сегодня в Мариуполе количество оккупантов превышает количество украинских воинов более чем в 10 раз.

Президент и руководство ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы найти решение и помочь украинским воинам отвоевать Мариуполь. В то же время, делают это не публично, чтобы не информировать врага.

Об этом в своем Твиттере сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуникировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", — написал Подоляк.

По его словам, украинские военные остаются заблокированными в городе и испытывают проблемы с припасами, однако у Зеленского знают об этой ситуации.

"Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что количество оккупантов превышает количество украинских воинов более чем в 10 раз. Однако наши военные продолжают удерживать город под своим контролем.

"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше Украины, то это слово "Мариуполь". 1,5 мес. наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют Россию платить сверхвысокую цену", — написал Подоляк.

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