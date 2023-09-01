В ОПУ готовы к выборам в Украине: как их могут провести во время войны и что для этого нужно

В Офисе президента Украины ответили, готовы ли они к очередным президентским выборам, которые должны пройти в марте 2024 года. В ОП говорят, что выборы провести возможно, но для этого нужно "закрыть" небо.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент абсолютно прав, он поставил конкретные вопросы: смотрите, мы же хотим в рамках демократической процедуры. У нас март 2024 года – это тот месяц, когда нужно проводить обязательные очередные выборы президента и, безусловно, мы готовы к ним в рамках демократической процедуры. Да, нам нужно будет внести определенные изменения в законодательство, если нужно будет, но возникают правильные вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины... агитационные права возникают, которые нужно тоже будет обеспечить... Это стоит огромную сумму денег, которые мы не можем просто так взять и отправить именно на избирательный процесс, учитывая, что у нас есть определенный дефицит бюджета... и есть приоритетные задачи финансирования армии...", — рассказал Михаил Подоляк.

По его словам, есть открытый вопрос об устройстве безопасного голосования на территориях, расположенных в зонах активных боевых действий.

"Как могут безопасно проголосовать люди, находящиеся непосредственно в зоне боевых действий... Что будем делать, если ракетные атаки Россия будет проводить там постоянно... Можем ли мы в рамках этого рассчитывать на дополнительные системы, например, ПРО. На те же Patriot, которые точно позволят дозакрыть небо и хотя бы защитить гражданское население, которое находится в больших, средних и маленьких городках Украины. На эти практические вопросы, которые президент поднимал, на сегодняшний день еще нет ответа. Но, безусловно, мы декларируем, что придерживаемся демократических процедур и... что если нужно, мы готовы, но для этого нужно будет соответствующие шаги сделать и нашим партнерам", — добавил Подоляк.

Напомним, что Подоляк заявил, что россияне могут ударить по школам ракетами и дронами.

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