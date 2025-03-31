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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

В ОПУ отреагировали на нарушение энергетического перемирия Россией

Очевидно, что агрессор не желает мира.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Руководитель ОПУ Андрей Ермак

Руководитель ОПУ Андрей Ермак / © t.me/ermaka2022

Россия нарушает энергетическую остановку огня. Она затягивает завершение войны, атакуя гражданских, продолжая активные действия на фронте.

Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Украина давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и продемонстрировала готовность к справедливому миру. Россия же делает все, чтобы война не завершалась", - подчеркнул Ермак.

Напомним, у России есть возможности взорвать "столбы" НАТО. Именно поэтому она представляет реальную угрозу для стран Европы.

Дата публикации
Количество просмотров
316
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