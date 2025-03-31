В ОПУ отреагировали на нарушение энергетического перемирия Россией

Руководитель ОПУ Андрей Ермак / © t.me/ermaka2022

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Россия нарушает энергетическую остановку огня. Она затягивает завершение войны, атакуя гражданских, продолжая активные действия на фронте.

Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Украина давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и продемонстрировала готовность к справедливому миру. Россия же делает все, чтобы война не завершалась", - подчеркнул Ермак.

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Напомним, у России есть возможности взорвать "столбы" НАТО. Именно поэтому она представляет реальную угрозу для стран Европы.