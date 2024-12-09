В Орехове враг атаковал дроном грузовик волонтеров: в ОВА рассказали о последствиях обстрела

В Запорожской области 9 декабря войска РФ ударили дроном по Орехову, попали в грузовик благотворительной организации.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Цинизм оккупантов не знает границ: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации", — написал он.

По его словам, к счастью люди не пострадали.

Напомним, в течение недели армия РФ совершила более 500 авиабомбовых ударов, использовала почти 500 дронов и выпустила около 20 ракет разных типов против Украины.

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