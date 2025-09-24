В ОСУВ «Днепр» назвали действия россиян на Днепровщине давлением, а не наступлением

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

На Днепровщине действия россиян — это, скорее, просто попытка оказать давление и оттаскивать определенную часть Сил обороны. Какой-либо стратегической цели там нет.

Об этом сказал спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире Эспрессо.

«Мне кажется, что на Днепровщине, как и на Западной Харьковщине, это, скорее, просто попытка оказать давление и оттягивать определенную часть украинских сил. Какой-либо стратегической цели я там, честно говоря, не представляю», — добавил он.

Реклама

По его словам, если россияне планируют идти в Павлоград, то это слишком амбициозно.

«Если они хотят до Днепра дойти, это вообще не просто амбициозно, а что-то по фантастике. Поэтому зачем это делать, если они там в принципе теряют большое количество народа, а приобретают реально, ну, зашли в маленькую деревню, ну и что?», — отметил Трегубов.

Он подытожил, что, по его мнению, кроме создания дополнительных проблем для ВСУ и поджимания с другой стороны, серьезной цели в этих действиях нет.

Ранее сообщалось, что российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях.

Реклама

Мы ранее информировали, что, несмотря на потери и ослабление, российские войска продолжают штурмовые действия к югу от Константиновки.