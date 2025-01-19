В ОСУВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне вошли в Покровск.

Ранее информацию о том, что россияне вошли в Покровск, распространила нардепка Марьяна Безугла.
В городе Покровск нет никаких сил российских захватчиков, а все сообщения об этом являются русскими видами.
Об этом в эфире телеканала " Мы Украина " заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Он отметил, что в городах к югу от Покровска — Елизаветовка, Луч, Лисовка и Зеленое проходят постоянные бои и захватчики пытаются зацепиться за местность, чтобы продвигаться дальше.
"Россияне пока далеки от Покровска, но они очень стараются. Конечно, усилия ВСУ направлены на то, чтобы врагу помешать", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация под Покровском сложная, ВСУ отбивают по 50-70 штурмов.
Кроме того, мы ранее информировали, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что российские оккупационные войска вошли в город Покровск Донецкой области.
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