В ОСУВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне вошли в Покровск.

Ранее информацию о том, что россияне вошли в Покровск, распространила нардепка Марьяна Безугла.

В городе Покровск нет никаких сил российских захватчиков, а все сообщения об этом являются русскими видами.

Об этом в эфире телеканала " Мы Украина " заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что в городах к югу от Покровска — Елизаветовка, Луч, Лисовка и Зеленое проходят постоянные бои и захватчики пытаются зацепиться за местность, чтобы продвигаться дальше.

"Россияне пока далеки от Покровска, но они очень стараются. Конечно, усилия ВСУ направлены на то, чтобы врагу помешать", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация под Покровском сложная, ВСУ отбивают по 50-70 штурмов.

Кроме того, мы ранее информировали, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что российские оккупационные войска вошли в город Покровск Донецкой области.

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