В ОСУВ "Хортица" рассказали будут ли солдаты из КНДР воевать на Донбассе

Россия увеличивает свою армию за счет военных из Северной Кореи.

Россия из-за больших потерь на восточных направлениях может привлечь солдат из КНДР для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это может касаться как фронтовых участков на востоке Украины, так и других направлений, где требуется дополнительная поддержка.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что Россия уже привлекает солдат Северной Кореи в бои в сводных подразделениях. Однако Силы обороны Украины пока не располагают информацией об участии военных КНДР в боевых действиях на востоке Украины.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь именно на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами примут участие в боевых действиях", — рассказал он.

Волошин добавил, что украинские военные готовы встретить солдат Северной Кореи и, как и российских окупантов, они будут уничтожены.

Напомним, ранее информировали, что в СНБО рассказали о ситуации с северокорейскими военными на Курщине.

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