В ОСУВ "Хортица" сделали заявление о ситуации на Восточном направлении

В течение последних суток противник пытался улучшить свое тактическое положение, атакуя укрепление ВСУ в районах севернее и восточнее Лозовой, а также юго-восточнее Песчаного. Однако он не добился успеха, понес потери и вынужден был отступить.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Также враг не прекращает попытки создать плацдарм на западном берегу реки Оскил и продолжает штурмовые действия южнее Двухлетней. Бои не прекращаются в окрестностях и в городской застройке Курахового, Временного Яра, а также к востоку от Кругляковки и вблизи Шевченко. В то же время бои продолжаются и в районах Благодатного, Новотроицкого и Раздольного.

"Ситуация сложная, быстротечная, динамичная. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб сообщил о новых потерях захватчиков.

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