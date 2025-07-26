В ОСУВ "Хортица" рассказали, где идут самые напряженные бои на фронте

ВСУ

Реклама

Российские войска в течение 25 июля активизировали атаки на восточном фронте, однако ни на одном из направлений не смогли прорвать оборону Сил обороны Украины. Наиболее напряженные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в своей официальной сводке в Telegram.

Южно-Слобожанское направление: оккупанты совершили атаки в районах Казачьей Лопани, Липцов и Волчанска. Все попытки штурмов украинские подразделения успешно отбили.

Реклама

Купянское направление: противник пытался улучшить тактическое положение вблизи Петро-Ивановки и Песчаного, однако безрезультатно.

Лиманское направление: ВСУ отбили атаки возле населенных пунктов Среднее, Шандриголовое, Ямполовка, Зеленая Долина, Новый Мир, Грековка, Редкодуб, Зеленый Гай и в районе Серебрянского лесничества.

Северское направление: оккупанты бросили в бой до 80 единиц техники — бронированной, автомобильной и мототехники — вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и Выемки. Благодаря эффективной работе украинских воинов, около 200 оккупантов были уничтожены или ранены. Прорыва обороны не произошло.

Краматорское и Торецкое направления: враг атаковал позиции ВСУ неподалеку Белой Горы, Плещеевки, в городских районах Часового Яра и Торецка. Силы обороны продолжают удерживать свои рубежи.

Реклама

Покровское направление: противник пытался использовать численное преимущество у Русин Яра, Бойковки, Владимировки, Родинского, Мирнограда, Новоукраинки, Лисовки, Котлиного, Звирово, а также неподалеку Удачного, Муравки и Молодецкого. Все атаки были отбиты. Враг накапливает силы для новых штурмов.

Новопавловское направление: самые горячие бои идут в районах Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки, Темировки и Камышевахи. Российские войска пытаются продвинуться, несмотря на значительные потери.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска, вероятно, продвинулись на Покровском направлении и заняли населенный пункт Новоэкономичное к северо-востоку от Покровска. Кроме этого, есть признаки того, что противник проводит ограниченные диверсионно-разведывательные действия непосредственно в самом Покровске.