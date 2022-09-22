В освобожденной Борщевой оккупанты укомплектовывали позиции порнухой и вели огонь из колокольни

В освобожденных селах на Харьковщине кое-где остались только несколько человек, прошедших через настоящий ад. Их односельчан массово убивали россияне. Сотни других – уехали уже после разгрома рашистов, говорится в ТСН.

Села Борщева от Харькова всего в пятнадцати километрах, но здесь все дома вокруг разбиты и выгорели. Казалось бы – здесь ни души, впрочем, в одном из домов живет Вячеслав. У мужчины дома чудом сохранилась коллекция парусников, уцелели и стены дома, несмотря на то, что он принял не один снаряд. Вячеслав сбился со счета после пятнадцатого прилета по его «крепости». Нет окон, повреждена кровля, впрочем, дом выстоял. «Я в этом здании делал архитектурно-строительную часть сам. Я инженер. Он мог выдержать все. Во время этого страшного прилета я был чуть пониже и там штукатурка даже не посыпалась», — показывает мужчина.

Сейчас вспоминает – 24 февраля, когда проснулся от взрывов, бежать было уже поздно. Россияне заблокировали единственный путь от дома. И в тот же день оккупанты угнали его авто и деньги из сейфа. Вячеслав в то время скрывался в погребе. «Я все время молился Богу и анализировал свою жизнь. Ты понимаешь, что самое главное – это отношения, что гонка за благополучием неоправдана», – делится мужчина.

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В доме он имеет собственную электростанцию, которая снабжала светом и водой. Ел собственную консервацию. Ночевал в погребе и сауне, а новости узнавал по радио. От смерти, говорит, его не раз спасал кот. «Если он лежит и свист снаряда, и не реагирует – можно не реагировать. Но если он резко взорвался, это значит все — нужно немедленно искать безопасное место», — рассказывает Вячеслав.

Оборонительную линию россияне выкопали через дорогу от дома Вячеслава – просто через дворы. Заняли часть домов на центральной улице и обосновались там как дома. «В подвалах укрывались. Как правило, в каждом подвале видеомагнитофон, телевизоры, но содержание всех дисков – это порнография», – показывают люди.

А церковь, рассказывает помощник священника Сергий, россияне использовали для разведки. «Они поднимались на колокольню с оружием, стреляли. То есть святого ничего не имеют. Предлагали: «В Россию не хотите? А что касается паспорта?». Паспорт предлагали. Конечно, здесь однозначный ответ был», – говорит священник.

Освобождали Борщев бойцы сто двадцать седьмой бригады терробороны. То, что оружие в руках ребята впервые взяли этой зимой, это не помешало им выбить россиян из наших земель. «Мы шли по улице Центральной, наткнулись на пулеметы. Их было много – 3 пулемета. Пытались их сбить, не получилось. Врага было больше, и нам пришлось отойти. Потом второй штурм мы уже зашли большими силами. Окапывались в лесу и выдавливали, выдавливали», — рассказывают бойцы.

Во время наступления нанесли немало потерь оккупантам. «Эта ржавая штука – это МТЛБ русский. Здесь уезжали две МТЛБ. Они работали в нашем направлении, разведкой они были обнаружены. И благодаря слаженной работе наших танкистов – именно хочу выделить позывной «Канцлер», помогавший ему позывной «Кирпич». Было уничтожено прямым попаданием», — делятся военные.

До войны в этом селе жило до тысячи человек, сейчас около десятка. После освобождения сотни жителей уехали, потому что зимовать в разрушенных домах без электрики, газа, воды и связи практически невозможно. Ныне Борщев – привидение. Впрочем, со временем, определенные наши военные, в село вернется жизнь, потому что она свободна.

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