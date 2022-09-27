В освобожденном Купянске-Узловом ВСУ подняли украинский флаг (видео)

Появилось видео, как украинские военные подняли флаг Украины в освобожденном Купянске-Узловом Харьковской области.
Купянск-Узловой освобожден от российских военных во вторник, 27 сентября.
Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Сегодня, 27 сентября 2022 года, спецподразделением ГУР МО "KRAKEN" был освобожден очередной город, Купянск-Узловой. Наконец-то мы можем верифицировать данное событие. Все будет Украина!" — говорится в сообщении под видео.
На видео видно, как один военный украинской армии гордо поднимает государственный флаг на железнодорожном вокзале. Перед этим сбросил триколор и потоптался по нему. Поднимая украинский флаг, военный спецподразделения сказал: "Купянск-Узловой снова под украинским флагом!".
Напомним, накануне Генштаб впервые подтвердил освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Именно через железнодорожную станцию этого поселка российские военные перебрасывали на фронт свою военную технику. Поэтому его деоккупация была очень важна.
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