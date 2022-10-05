В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение: людей россияне закапывали в траншеях (фото)

В освобожденном от российских оккупантов Лимане нашли массовое захоронение.
В Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений, появившихся здесь за время российской оккупации.
Об этом сообщает "Громадське".
Российские оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.
Местный житель, хоронивший людей, рассказал, что многие погибшие не удалось опознать, поскольку их тела долго лежали на улице. Также погибших из-за обстрелов хоронили их соседи.
Также при отступлении из Лимана россияне не забрали тел своих погибших.
Напомним, уничтожены дотла села, запуганы местные жители и разрушены хозяйства — такую картину увидели украинские защитники после освобождения Лимана.
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