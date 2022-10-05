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В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение: людей россияне закапывали в траншеях (фото)

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В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение: людей россияне закапывали в траншеях (фото)

Фото: Громадське

В освобожденном от российских оккупантов Лимане нашли массовое захоронение.

В Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений, появившихся здесь за время российской оккупации.

Об этом сообщает "Громадське".

Российские оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

© Громадське
Фото: Громадське

Местный житель, хоронивший людей, рассказал, что многие погибшие не удалось опознать, поскольку их тела долго лежали на улице. Также погибших из-за обстрелов хоронили их соседи.

© Громадське
Фото: Громадське

Также при отступлении из Лимана россияне не забрали тел своих погибших.

© Громадське
Фото: Громадське

Напомним, уничтожены дотла села, запуганы местные жители и разрушены хозяйства — такую картину увидели украинские защитники после освобождения Лимана.

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Дата публикации
Просмотры
1777
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