В освобожденном селе на Харьковщине нашли тела гражданских, убитых во время оккупации

В освобожденном селе Граково (Харьковская область) эксгумировали тела двух мужчин, которых пытали и убили российские военные во время оккупации.

Полиции тела показал местный житель Сергей Луцан.

Об этом пишет "Суспільне".

Он рассказал, что оккупанты в марте заставили его закопать тела этих двух людей, угрожая расстрелом.

"Это произошло в конце или в середине марта. Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где были два молодых парня. Уже мертвые. Я живу здесь 7 лет, их не знаю. Откуда они, как здесь оказались, тоже не знаю. Людей нужно было похоронить", — сказал мужчина.

Убитые — неместные, у них на теле есть огнестрельные ранения и следы пыток, рассказал начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

По словам начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, это не единственный факт зверств россиян: "В этой деревне есть еще два места, их осмотрят после разминирования".

Граково оккупировали 25 февраля, сейчас сюда завозят гуманитарную помощь, начала работу полиция — фиксируют российские преступления. В селе остается около 40 человек.

Ранее стало известно, что в Херсонской области военные РФ расстреляли супругов.

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