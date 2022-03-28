В освобожденном селе на Киевщине российскую бронетехнику из строя вывел только один украинский танк

Украинский экипаж танка потеряв свой танк, пересел на вражеский и начал выгонять русские войска.
Украинская армия выбила вражеские войска сразу из нескольких деревень на востоке Киевской области и сейчас ведет бои за населенные пункты на границе с Черниговской. Самые горячие бои шли в селе Лукьяновка. Экипаж украинского танка в этом бою уничтожил и повредил сразу три вражеских танка, две боевые машины пехоты и два БТЛБ.
Об этом говорится в ТСН.
Из освобожденных Лукашей в соседнюю Лукьяновку — на улице трудно заметить хоть один уцелевший дом. В центре вообще нет живого места. Село Лукьяновка на Киевщине, именно здесь произошло основное, бой, в доказательство подбит российский Т-72, чуть дальше — российская БМП, само село тоже разбито, но оно наше. Это фактически одно из первых освобожденных нашими военными украинских сел. Бойцы до сих пор собирают трофеи.
Обозначают не сдетонировавшие минометные мины и прикапывают то, что осталось от российского танкиста. Безголового, безногого и без одной руки – ему копают яму там, где он упал и хоронят без сантиментов.
Удивительно, но практически всю российскую бронетехнику из строя вывел только один украинский танк. А его экипаж поражает еще больше. Ребята – командир и наводчик – курсанты 3 курса Национальной академии сухопутных войск. Это вообще их первое сражение. Михаил, сегодня уже признается, смотреть как по ним стреляет вражеский танк было страшно. «Там было волнение, ужас, но захотелось жить и вышло, что уничтожили тот танк», – говорит он.
Есть и другой вражеский танк, который боевому экипажу удалось обстрелять и захватить. «Удар прошелся по верхнему бронированному листу, повредило тримплекс, их изрядно потряхнуло и после этого они решили отходить назад, застряли и решили бежать», — говорят бойцы.
В конце концов врагу также удалось подбить украинский Т-64, поэтому сегодня украинские танкисты уже воюют на российской машине.
«Пока у нас был целый танк, мы подвели один и одно БМП, потом мы приехали к выезду из Лукьяновки, встретили этот танк, мы с ним стрелялись, он нас разул и потом скрылся и его оставили... Мы пересели на этот – 3 танка, 2 БМП мы два забрали и 2 две МТЛБ», – рассказывают бойцы.
Трофейный Т-72 механик-водитель доволен. Машина заводится с полуоборота. Ну и практически полный боекомплект, россияне из этой машины успели выпустить всего 8 снарядов.
В центре освобожденной деревни окапывается пехота. «Ну это же приятное чувство! Каждый метр, который мы идем туда — это же наш метр, это хорошо», — говорят военные.
Село отбили, но шансы бойцы копают глубокие – россияне еще время от времени обстреливают Лукьяновку из танков. Но для врага украинская артиллерия и авиация устраивает настоящий ад. Чтобы тот не трогал украинских церквей, украинских сел и городов, чтобы убрался из Украины.
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