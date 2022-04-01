В освобожденном Тростянце нашли тела замученных мирных жителей

В прокуратуре начали расследование.

В городе Тростянец (Сумская область) после освобождения от русских оккпантов обнаружили тела замученных мирных жителей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Также читайте Выехавшие из ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ похищали и издевались над мирными жителями Тростянца, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения.

30 марта в городе обнаружили два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого.

Ахтырская окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Тростянке продолжается разминирование территории и зданий, где оккупанты заменяли поля и даже кладбище. В городе уже восстановлена мобильная связь, работают над обновлением Интернета. Идет выдача гуманитарной помощи.