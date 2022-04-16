В освобожденном Ворзеле, несмотря на пост, обвенчали две пары военных, которые приехали на таинство прямо с позиций

Пары в браке уже почти 10 лет, и только под обстрелами поняли, что хотят еще обвенчаться.

В разгар войны, когда военные ежедневно рискуют своей жизнью, защищая нашу страну, они находят время на семью и любовь. В Ворзеле после продолжительной оккупации произошло первое венчание, в храме Преображения Господня венчаются сразу две супружеские пары военных.

Об этом говорится в ТСН.

Принарядились к венчанию и две Тани. Девушки в пиксельце, однако с веночками на головах. «Мы уехали, были в лесу на позициях, какая там тушь. Слава Богу, была теплая одежда, теплый чай и этого было достаточно. Об этом никто не думал, не переживая. Сегодня девушки привезли тушь, нарядили, накрасили, нашли утюжок для волос», — рассказывает Татьяна.

Обе пары, которые сегодня венчаются, женаты уже около 10 лет. Служат в одном батальоне. Однако преимущественно мужчины и женщины – на разных позициях. «Я не разрешал в момент активных боевых действий проявления эмоций. Потому что эмоция обычно убивает, а когда требовалось четкое согласование и выполнение боевых задач, я их конечно разделял. Каждый был на своей линии ответственности и выполнял свои обязанности», – объясняет заместитель командира батальона Игорь Ким.

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В перерыве между серьезными боями супруги решили скрепить свои союзы еще перед Богом. «Мы были в Ирпене. Были такие серьезные бои, нас сильно артиллерия накрывала и я так пообещал: «Господи, если останусь жив, то приедем обвенчаемся, а после войны еще родим ребенка», – рассказывает один из «женихов».

Это первое венчание в Ворзеле после оккупации. «Я здесь в Ворзеле, в оккупации, тяжело это было. Но я не мог прихожан бросить. Приходили ко мне с автоматами, в храм меня не пускали… У них здесь стоял штаб, вокруг танки были», – рассказывает отец Николай.

Торжественное событие длится почти час, проходит по всем традициям. Свидетели и гости – только собратья из батальона, бок о бок с которыми супруги защищали города на Киевщине. И это не единственное отличие торжественного события. Отец Николай говорит вообще во время поста по канонам церкви венчать запрещено. Но есть исключение. «Когда наступает Великий пост, за воскресенье до поста нельзя венчать. И после там уже приходятся поминальные дни, так венчать нельзя. Но если идет война, воины идут на войну, и они не венчаны, то даже в пост можно венчать», – объясняет священник.

Священник за 32 года службы венчания во время войны проводит впервые и сдерживает слезы. Сын отца – собрат этих военных и сейчас тоже на службе. «Если сегодня будет время, я проведаю его. Для молодых будет вам торт большой, если куплю. Потому что все у нас разбито, ничего нет», – говорит священник.

После венчания и фото на память военные принимают поздравления и поют гимн Украины.

В Ворзеле после продолжительной оккупации впервые обвенчали две супружеские пары военных

Супруги военных счастливы, однако у Татьяны обращаются на глаза слезы, когда она начинает говорить о своих детях. Несколько недель родные Виталия и Татьяны были в Буче в оккупации. «Везде был враг, а у меня сын молодец, я им горжусь. Вылез на крышу, смог позвонить по телефону. Я сказала, в какую сторону будет эвакуация. Все сложилось, Слава Богу», — говорит женщина.

Но сейчас они, наконец, в безопасности. "«Скайпом» общаемся. Меньший обижается, не хочет разговаривать, наверное, думает, что мы его оставили, бросили. Ну. ему 4 года. Старший у нас сейчас и за папу и за маму", — рассказывает супруги.

И от того, что родные вдали от войны, защищать страну, говорят военные, легче.

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