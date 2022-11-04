В освобожденном Высокополье обнаружили тела трех расстрелянных гражданских

В освобожденном от оккупантов поселке Высокополье Херсонской области 4 ноября обнаружили три тела со следами насильственной смерти.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, во время оккупации Высокополья российские военные расстреляли трех гражданских и закопали их тела вблизи частных домов.

Выявленные тела были направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления. И продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Фото: Офис генерального прокурора

Отметим, что с начала деоккупационных мероприятий полицией в Донецкой, Харьковской и Херсонских областях обнаружены тела 868 гражданских лиц, из них 24 – дети.

Напомним, Высокополье ВСУ освободили в начале сентября после тяжелых боев.

В октябре в Высокопольскую тергромаду начала возвращаться нормальная жизнь. Туда начали доставлять продуктовые наборы, энергетики принялись восстанавливать поврежденные электролинии, а также заработали мобильные отделения "Новой Почты".

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