В освобожденной Балаклее открыли движение временным мостом, который передала Чехия (фото)

Новый мост был смонтирован рядом с поврежденным старым.

В деоккупированной Балаклее в Харьковской области открыли движение временным мостом. Эта переправа будет временной, ее передали чешские партнеры.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом. Он был смонтирован рядом с поврежденным мостом в течение одного месяца после освобождения Балаклеи. В настоящее время он установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет реверсным, но этот мост соединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и значительно упрощает логистику доставки медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости.

"Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения — 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 сооружениях уже открыто движение. Основная задача — соединить города и села и сократить время доставок", — сообщает Мининфраструктуры.

Ситуация в Харьковской области

ВСУ в сентябре совершили успешное контрнаступление в Харьковской области и уволили многие населенные пункты, которые были оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения России.

Правоохранители продолжают обнаруживать тела мирных жителей на территории Харьковщины, убитых российскими захватчиками.

В Харьковской области также задержали бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".

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