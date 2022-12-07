В освобожденной Херсонской области погибли четверо правоохранителей: среди них — глава полиции Черкасщины

Начальник черкасской полиции лично руководил сводным отрядом в Херсонской области.
В Херсонской области в среду, 7 декабря, погибли четверо полицейских, проводивших в регионе стабилизационные мероприятия. Правоохранители взорвались на российских минах. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
В освобожденной Херсонской области правоохранители проводили стабилизационные мероприятия, они взорвались на каскаде российских мин. Четверо полицейских погибли на месте трагедии, еще четырех правоохранителей спасают медики.
Среди погибших есть:
- Начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко. Он лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области в Херсонской области.
- Взрывотехник Игорь Мельник.
- Кинолог Сергей Ненада.
- Помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.
"Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины. Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скучаем вместе с вами", — написал глава Нацполиции Украины.
Ситуация на освобожденной части Херсона
11 ноября ВСУ уволили оккупированную еще в начале полномасштабной войны России против Украины часть Херсонской области. Также Силы обороны вернули под украинский контроль единственный областной центр, который с 24 февраля захватили оккупанты – Херсон.
В освободившемся регионе правоохранители, спецслужбы и военные проводят стабилизационные мероприятия. Они фиксируют военные преступления кафиров, разминируют территорию и обнаруживают российские ДРГ и коллаборантов.
Также в Херсон возвращают электроснабжение и водоснабжение, ведь оккупанты во время своего побега пытались уничтожить всю критическую инфраструктуру города.
Читайте также:
- СБУ задержала в Херсоне эксправохранителя, помогавшего оккупантам создавать "филиал" ФСБ
- В Херсонской области нашли еще одну застенку, которую устроили оккупанты (фото)
- Россияне снова обстреляли Херсон: есть погибший