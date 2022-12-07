В освобожденной Херсонской области погибли четверо правоохранителей: среди них — глава полиции Черкасщины

В Херсонской области в среду, 7 декабря, погибли четверо полицейских, проводивших в регионе стабилизационные мероприятия. Правоохранители взорвались на российских минах. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В освобожденной Херсонской области правоохранители проводили стабилизационные мероприятия, они взорвались на каскаде российских мин. Четверо полицейских погибли на месте трагедии, еще четырех правоохранителей спасают медики.

Среди погибших есть:

Начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко. Он лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области в Херсонской области.

Фото: Игорь Клименко

Взрывотехник Игорь Мельник.

Фото: Игорь Клименко

Кинолог Сергей Ненада.

Фото: Игорь Клименко

Помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.

Фото: Игорь Клименко

"Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины. Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скучаем вместе с вами", — написал глава Нацполиции Украины.

Ситуация на освобожденной части Херсона

11 ноября ВСУ уволили оккупированную еще в начале полномасштабной войны России против Украины часть Херсонской области. Также Силы обороны вернули под украинский контроль единственный областной центр, который с 24 февраля захватили оккупанты – Херсон.

В освободившемся регионе правоохранители, спецслужбы и военные проводят стабилизационные мероприятия. Они фиксируют военные преступления кафиров, разминируют территорию и обнаруживают российские ДРГ и коллаборантов.

Также в Херсон возвращают электроснабжение и водоснабжение, ведь оккупанты во время своего побега пытались уничтожить всю критическую инфраструктуру города.

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