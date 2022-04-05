В освобожденной от оккупантов Буче нашли истощенную собаку, которая спала на обломках стекла в машине (фото)

Животное уже осмотрел ветеринар.

В Буче Киевской области, которую на днях украинские военные освободили от российских оккупантов, патрульные обнаружили в разбитом авто собаку, которая была настолько истощена, что спала прямо на обломках стекла.

Об этом сообщает МВД.

Как отмечается, патрульные нашли собаку в автомобиле, который был разбит. Пес спал на разбитом стекле на полу и был очень истощен.

Животное отвезли к ветеринару. Специалист осмотрел пса и уже один из патрульных забрал его к себе.

Напомним, в оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.

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