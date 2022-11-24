В освобожденной Снегиревке на российской мине подорвались спасатели: есть погибший

Людей призывают не возвращаться в Снегиревку.

В освобожденной Снегиревке Николаевской области на российской мине взорвались работники ГСЧС. Один из спасателей погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Кухта призвал жителей освобожденной Снегиревки не возвращаться в город из-за угрозы минирования.

"К сожалению, сегодня имеем очередной случай подрыва на минах на территории нашей общины. Есть погибший и раненый работники ГСЧС. Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших в результате несчастного случая", — сообщил глава Снигиревской городской военной администрации.

Освобождение Снегиревки в Николаевской области

В ноябре во время масштабного контрнаступления ВСУ освободили город Снигиревка Николаевской области, который был в оккупации с начала полномасштабной войны.

В Снегиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена застенка, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

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