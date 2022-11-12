В освобожденной Снегиревке нашли застенку, которую обустроили российские оккупанты

В застенке российские захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

В Снегиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена застенка, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

Об этом сообщил Оперативный ВСУ в Телеграмм.

Отмечается, что интервенты практиковали пытки над проукраински настроенными местными жителями, а помещение обнаружили военные ВСУ, когда освободили населенный пункт 10 ноября.

"В населенном пункте Снегиревка Николаевской области, который был захвачен российскими войсками до 10 ноября, когда его освободили украинские воины, оккупанты пытали местных жителей. Там обнаружили застенку, где россияне издевались над украинцами", — говорится в публикации.

Где именно располагалась эта комната пыток и в каком здании - не уточняется.

Ранее стало известно, что на освобожденных территориях Херсона начали обнаруживать тела мирных жителей, убитых российскими оккупантами. В частности, в селе Бериславского района нашли троих гражданских, с которыми расправились захватчики. По предварительным выводам, у них – телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

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