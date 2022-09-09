В освобожденных городах украинских защитников встречали со слезами и на коленях

Более тысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов освободили украинское войско за сентябрь.

Со слезами на лице встречают украинских военных жители Балаклеи Харьковской области. Обнимали и кажется до конца не верили, что наши ребята стоят рядом, говорится в ТСН.

Военные заходили в город, а по обе стороны дорог люди радовались, поздравляли, выкрикивали «слава Украине», некоторые становились на колени.

Днем продолжалась зачистка города, а уже вечером президент Владимир Зеленский подтвердил – Балаклея снова под сине-желтым флагом.

«Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ исполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Kraken", — заявляют на видео на фоне украинского флага военные.

Наши военные публикуют разгромленные колонны русских десантников, а еще разбитую технику в засаде россиян, а также множество боекомплектов, которые понадобятся и нам.

О мощном продвижении и активных действиях наших военных на Харьковщине заявили в Генштабе. «Военные вклинились в глубину обороны противника до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов», — заявляет заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

И именно на Харьковщине освобождены больше всего территорий – около 700 квадратных километров, заявили в Генштабе. «В целом с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Благодарю армию, разведчиков, спецслужб за каждый украинский флаг, который установлен на днях», — заявил президент.

В Херсонском направлении ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину до 2 км. На Донецком направлении освободили село Озерное.

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