В освобожденных от оккупантов громадах идут зачистки территорий: какая ситуация в Киевской области 5 апреля

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа.
В громадах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры.
Об этом 5 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы
Ситуация контролируется. Идет постоянная работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Бучанский район
В громадах, находившихся под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры – газо-, электроснабжению, а также связи.
Броварской район
Продолжаются зачистки территорий Великодымерской, Калитянской и Барышевской громад. Такие населенные пункты, как Залесье, Плоское, Богдановка, Великая Дымерка и Жердова проверяются на наличие заминирований.
Вышгородский район
Ситуация без изменений – напряженная, но контролируемая. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Предпринимаются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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