В освобожденных селах на Киевщине до сих пор не могут перезахоронить убитых из-за заминированных россиянами кладбищ

В освобожденных селах на Киевщине до сих пор не могут перезахоронить убитых из-за заминированных россиянами кладбищ

Собирали местные жители и тела убитых оккупантов.

Враг отступил от украинской столицы, но оставил смертельные сюрпризы. Село Горенка под Киевом разрушено почти на 80 процентов. Российские оккупанты обстреливали его с первого дня полномасштабного вторжения. Доставали россияне и в соседнюю Пущу-Водицу, мирных жителей там хоронили на собственных домах и вблизи кладбища волонтеры. Но люди даже сейчас не могут перезахоронить своих родных, потому что русские захватчики заменировали кладбища.

Об этом говорится в ТСН.

Посреди сплошной разрухи и обугленных домов вокруг двора могила Тарасовой мамы. Женщина выжила во время Второй мировой войны, но не смогла пережить этот ад. Похоронить ее на кладбище не могли. Кладбище в Пуще-Водице переполнено и закрыто, в Горенке русские оккупанты обстреливали его из гранатомета. А в Мощуне тогда как раз продолжались активные боевые действия. «Я связался с человеком, который у нас похоронами занимается и я говорю: а если я дома сделаю пока, потому что мы не можем никуда ничего сделать. Он говорит, что в военное время можно», – рассказывает мужчина.

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Но даже здесь, на собственном дворе, россияне не дали Тарасу спокойно проститься с матерью. "Только начали копать могилу, начал летать беспилотник. Ребята уже опытные, говорят, надо прятаться, потому что там, где видят скопления людей, туда обязательно прилетает мина. Мы прятались несколько раз. Тогда вынесли маму во двор, начали уже прощаться та же ситуация", — рассказывает Тарас.

Тогда здесь все еще было невредимо, а уже на следующий день во двор прилетел первый снаряд. Арамис – один из участников местного движения сопротивления, он был свидетелем во время похорон. Вместе с собратьями они помогали людям хоронить умерших родных. «Это наша деревня, мы почти все друг друга знаем, и когда звонят по телефону люди, которых ты знаешь и просто плачут, что их родственник умер, и он уже 12 дней лежит во дворе. Никакая служба не приезжает, но она, видимо, и не могла приехать, потому что здесь активная фаза была, это было опасно», — рассказывает мужчина.

Кого могли унести родственники, тех передавали им, других хоронили сами. Гарик показывает могилы трех своих односельчан, они похоронены у кладбища. Приходилось, рассказывает, собирать и тела уничтоженных русских захватчиков. "У нас стояла задача от военно-гражданской администрации Бучанского района, что нужно помочь их собрать, потому что все мы понимаем, что рано или поздно начнут возвращаться люди домой, чтобы они это просто не видели", — говорят в организации.

Они убрали с нашей земли полсотни россиян. Это те, кто тщетно надеялся прорваться в Киев. И все что могли делать – уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру и убивать гражданских людей. В Пуще-Водице они прицельно избивали по психоневрологическому интернату, пожарной части и жилым домам.

Ситуация в Пуще-Водице: люди не могут перезахоронить родных, потому что россияне заминировали кладбища

А в Горенке россияне разрушили около 80 процентов села. Российские оккупанты стояли где-то в 3 километрах отсюда, под Гостомелем и обстреливали деревню всем, чем только могли достать. Сюда летели «Грады» и минометы. Лишь по одной улице разрушены около 70 домов.

Алексей показывает, что осталось от его дома. Более двухсот квадратных метров превратились в руины, уцелела только ванна. За четыре дня до начала войны у Алексея родилась дочь. Вместе с ней и старшим сыном жена сразу же уехала в Германию, а он остался защищать деревню. Возвращаться им пока некуда, но мужчина уверяет, что мы обязательно победим и все отстроим.

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