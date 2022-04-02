В освобожденных селах Житомирской области ищут российских солдат, которые не успели выехать со своими

В освобожденных селах Житомирской области ищут российских солдат, которые не успели выехать со своими

Военные сообщают, что россияне все заминировали.

Подбитые танки и БТРы со сгоревшими внутри российскими ордынцами — это последствия удачных боев украинских военных на Киевщине. У Житомирской трассы освобожденные села понемногу оживают. Но люди, пережившие там обстрелы и пытки, все еще опасаются выйти на улицу. Впрочем, тем, кто покинул дома военные, пока не советуют возвращаться, потому что сейчас часть рашистов все еще может прятаться в домах и лесах.

Об этом говорится в ТСН.

Въезд в один из населенных пунктов Киевщины, что недалеко от Житомирской трассы, скорее напоминает голливудский боевик. Посреди дороги – куча подбитых танков и БТРов, а в них заживо сгорели русские ордынцы. Здесь накануне шли тяжелые бои. И украинские военные освобождая село за селом – изрядно давали «прикурить» врагу.

В самом, уже освобожденном селе, жители, пережившие обстрелы и издевательства от рашистских войск, до сих пор боятся выходить на улицу. На дворе встречаем двух мужчин, которые при виде наших военных сразу показывают, где еще могут прятаться оккупанты. «Один был отстал россиянин, те уехали на БТРах, а он не успел и он где-то здесь исчез», — рассказывают местные жители.

Поэтому этот населенный пункт хоть и освобожден от оккупантов, но пока для мирных жителей опасно.

Многим местным нужна медицинская и психологическая помощь, женщины рассказывают об издевательствах и изнасилованиях.

В этой деревне все еще продолжается зачистка. Задача номер один – найти рашистов, которые все еще могут прятаться в домах местных.

И таких ордынцев, убегая от шквального огня украинской армии, здесь может быть еще немало, говорят военные. Потому проверяют каждый дом. Не уцелевшие от обстрелов полностью разграблены рашистами. Повсюду разбросаны сухпай армии оккупанта. А рядом с этим домом – защитники обнаружили новый немного поврежденный, но на ходу российский танк.

«Когда мы подходили, они покидали свои шлемофоны, они валяются, и побежали в том направлении, они все снимают форму, переодеваются в гражданских и убегают», — рассказывает военный.

Отличить от местных и выловить таких диверсантов – задача несколько более сложная, но вполне реальная, говорит «Комфи». «По лесам они обычно есть…..плюс основная территория в большинстве заминирована, мы находили ящики от мин – мин там нет», – добавляет боец.

Поэтому к полному разминированию и зачистке населенных пунктов Киевщины от диверсантов – местных просят не спешить возвращаться. А подождать официального разрешения.

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