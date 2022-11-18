В освобожденный Херсон под аплодисменты и радостные возгласы отправился первый поезд (видео)

Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно по нечетным.
В пятницу, 18 ноября, из Киева в деоккупированный Херсон отправился первый поезд. Посетители столичной железной дороги провожали пассажиров поезда под аплодисменты.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, в вагонах 200 пассажиров, которые приобрели билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзализныци" и UNITED24. Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно по нечетным.
"Как и этот поезд мы вернем в Херсон все для нормальной жизни! Спасибо всем, кто сейчас работает над тем, чтобы город получил все необходимое! Мы вместе, мы рядом и мы в работе 24/7!", — написал Тимошенко.
Чиновник также опубликовал историческое видео, как поезд отправляется из Киева. Пассажиров "поезда победы" посетители железнодорожные провожали аплодисментами и возгласами: "К победе!".
Как Херсон возвращается к жизни
После деоккупации Херсона прошла неделя. За это время было многое сделано, но впереди еще больше работы по восстановлению города до нормальной жизни. Так, в освобожденный от российских оккупантов Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink. В течение двух недель по области появится еще 60 точек Wi-Fi.
Кроме того, на деоккупированной части Херсонщины вернули электроснабжение в три населенных пункта — Великой Александровки, Новодмитровки и Староселье, а в областном центре "Укрпочта" открывает первые два отделения и начинает выплаты пенсий.
Читайте также:
- В Херсоне врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь и обеспечивают необходимыми лекарствами: куда обращаться
- "Если и есть ад на Земле, то он был здесь": херсонцы рассказали об издевательствах кафиров
- Восемь месяцев скрывался от ФСБ: NYT рассказала невероятную историю американца, пережившего оккупацию Херсона
- Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области: военный эксперт ответил