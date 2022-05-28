В отеле "Мир" Северодонецка продолжаются бои: Жданов сообщил, что оккупанты до сих пор не выбиты

В отеле "Мир" Северодонецка продолжаются бои: Жданов сообщил, что оккупанты до сих пор не выбиты

В отеле "Мир" Северодонецка 28 мая продолжаются боевые действия, и российские войска пытаются закрепиться в здании.

Однако в целом Северодонецк находится под контролем украинских военных.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в видео на своем YouTube-канале.

"В отеле "Мир" до сих пор идут бои. Он еще не отбит полностью. Там российские войска пытаются закрепиться. Уже появились в сети видео так называемых кадыровцев, которые там грабят этот отель и распространяют видео. А мы пытаемся выбить их оттуда. Но это здание на самой окраине города и практически за этой гостиницей начинается лес", – отметил Жданов.

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"Но остальной город под нашим контролем, позиции под нашим контролем. Наступление от Попасной до Северодонецка остановлено. Наступление на трассу Лисичанск-Бахмут остановлено. На трассе российских войск нет", — добавил военный эксперт.

Напомним, 27 мая руководитель Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк сообщал, что удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу.

Бои за Северодонецк становятся более жестокими, но город не в окружении

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