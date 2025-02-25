В ответ на действия Трампа военные ВСУ массово начали снимать символику США — Independent

После заявлений американского лидера Дональда Трампа, украинские военные начали массово отказываться от нашивок и шевронов с символикой США, которые носили в знак благодарности за помощь.

Об этом пишет издание Independent.

Как сообщает издание, украинские военные всех уровней все больше разочаровываются в президенте США из-за его политических решений и заявлений. Они признают, что ранее поддержка Вашингтона имела решающее значение, не только снабжая оружием и финансовыми ресурсами, но и служа мощным моральным стимулом в борьбе за независимость. Однако все более заметные шаги США по налаживанию отношений с Россией, а также постоянные обвинения Украины со стороны Трампа подрывают доверие к Америке и подвергают сомнению ее роль как стратегического союзника.

"Мы считали американцев товарищами, хотя США не имели здесь никаких войск. Вся армия оценивает, как Украина будет жить, даже если произойдет полное прекращение поставок американского оружия", — сказал военный с позывным Блэком.

"Мы знаем, что Трамп не испытывает симпатии к Украине. Трамп любит только себя. Его действия не во благо Америки, все, что он делает, он делает ради себя", — сказал военный врач, командир эвакуационного отряда с позывным Volvo.

Военный с позывным "Саныч" признается, что это непростое решение, ведь считает американцев союзниками и братьями по оружию. Он отмечает, что без поддержки США Украине было бы труднее, однако добавляет, что за три года войны украинское общество стало сильнее и не позволит себя сломать.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также снова заговорил о скором окончании войны.

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