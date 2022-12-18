В ОВА назвали дату, когда Киевщина может вернуться к плановым отключениям света

Такая дата может быть реальной, если оккупанты снова не обстреляют критическую инфраструктуру.

В Киевской области на воскресенье, 18 декабря, действуют экстренные ограничения электроэнергии. Сейчас около 600 тысяч человек без света.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

Чиновник говорит, что после ряда массированных обстрелов РФ в области сложная ситуация со светом и все еще действуют аварийные отключения.

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Ожидается, что к 20 декабря ситуация может несколько улучшиться и регион в случае отсутствия новых атак оккупантов вернется к плановым отключениям света.

"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник (20 декабря)", — сказал Кулеба.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба объяснял, что восстановительные работы после ракетных ударов 16 декабря усложняют погодных условий – дождь со снегом приводят к оледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после очередного массированного ракетного удара по состоянию на утро 18 декабря полностью возобновили работу системы теплоснабжения.

Как сообщалось, в результате вражеской атаки 16 декабря в Киевской области пострадали четыре человека, повреждены девять частных домов. Также зафиксированы повреждения частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах. В регионе полицейские уже обнаружили восемь мест, где упали сбитые ракеты.

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