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В ОВА подтвердили "хлопок" в штабе "вагнеровцев" в Луганской области: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В ОВА подтвердили "хлопок" в штабе "вагнеровцев" в Луганской области: детали

Фото: Сергей Гайдай

По словам Гайдая, оккупанты даже не скрывают, что там – огромные потери.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что на базе "вагнеровцев" в оккупированной Кадиевке произошел "хлопок".

Об этом он сообщил в Telegram, а позже – в эфире общенационального телемарафона.

"У них произошел "хлопок", где был штаб "вагнеровцев". И в сети уже появились фото. Оккупанты даже не скрывают, что там — огромные потери", — отметил Гайдай.

Глава ОВА предположил, что половина из тех, кому удалось выжить, умрут до того, как им будет оказана медицинская помощь, ведь уровень медицины в российской армии – не на должном уровне.

В частности, в Луганской области россияне украли медицинское оборудование, поэтому раненых нужно эвакуировать в Луганск. Многих раненых просто не успевают довезти.

Ранее российские СМИ сообщали, что прилет из реактивной системы залпового огня HIMARS произошел в гостиницу "Гостевой дом Жданова" в Кадиевке. Там находились боевики ЧВК "Вагнер".

Напомним, попавший в плен ВСУ "вагнеровец" рассказал о безумных потерях России и казнях российских солдат, которые отказывались идти в бой.

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Дата публикации
Просмотры
2235
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