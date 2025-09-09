В ОВА показали последствия атаки на Запорожье (фото)

Последствия атаки на Запорожье / © t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 9 сентября в Запорожской области прогремели взрывы из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в Запорожье в результате вражеской атаки возник пожар. Пострадала 66-летняя женщина.

«На данный момент пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения», — отметил Федоров.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.