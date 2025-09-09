- Дата публикации
Война
111
1 мин
В ОВА показали последствия атаки на Запорожье (фото)
В результате вражеской атаки дронами произошел пожар в частном секторе.
В ночь на 9 сентября в Запорожской области прогремели взрывы из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, в Запорожье в результате вражеской атаки возник пожар. Пострадала 66-летняя женщина.
«На данный момент пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения», — отметил Федоров.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.