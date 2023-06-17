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"Вода уменьшается": какая ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
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"Вода уменьшается": какая ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Уровень воды в Херсонской области снижается / Фото: Getty Images

Уровень воды продолжает снижаться.

Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра, в то же время энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Уровень воды продолжает снижаться. Сейчас он 1,32 (метра, — ред.). К сожалению, некоторые населенные пункты остаются подтопленными: 11 на правобережье, 17 на левобережье", — заявил Прокудин.

В частности, по его словам, специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды.

"Сегодня на Острове начнут подавать напряжение, это позволит восстановить водоснабжение из артезианских скважин", — сказал глава области.

Кроме того, в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

Напомним, в Херсонской области местные жители обнаруживают тела погибших. Они следуют в затопленных населенных пунктах.

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Дата публикации
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