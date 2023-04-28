В ОВА рассказали подробности ракетной атаки по Днепру: ПВО сбило семь ракет, но есть погибшие и раненые

В городе есть разрушение жилого дома и зданий предприятий.

Российская армия ночью 28 апреля совершила массированную атаку на Днепропетровщину. Силам ПВО удалось сбить ракеты, но произошло разрушение частного дома. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ужасное начало дня для области. Ранним утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровщину. Военные из воздушного командования "Восток" сбили семь крылатых ракет" — говорится в сообщении.

Впрочем, в Днепре произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Кроме того, три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали, 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также в Днепре было разрушено здание частного предприятия. На месте атаки возник пожар. К утру ее удалось ликвидировать. Также произошло возгорание на строительной базе. Пламя охватило 400 кв метров. Его удалось локализовать.

"Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь. От пережитого будет приходить в себя дома", — сообщил Лысак.

Ночная массированная атака по Днепру

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку территории Украины. Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога. ТСН.ua собрал в один материал все подробности ночного террора армии РФ.

Взрывы в Днепре раздались около 04:30 утра. Сообщалось о работе сил ПВО. В Днепре и территориальном обществе воздушная тревога продолжалась более трех часов: с 02:56 до 06:11.

Впоследствии мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре из-за обстрела россиян погибли женщина и ребенок.

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