В ОВА рассказали, сколько еще переселенцев готова принять Житомирская область

По официальным данным, на территории Житомирщины находятся около 80 тыс. переселенцев.
В Житомирской области готовы принять еще 10 тысяч вынужденных переселенцев из других регионов.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"У нас подготовлено около 10 тыс. мест на случай, если будет экспансия на востоке и юге страны, и мы готовы предоставить убежище людям оттуда", — отметил он.
По его словам, переселенцы, уже живущие на Житомирщине, обеспечены жильем и всем необходимым.
Бунечко также рассказал, что Житомирщина получила средства от итальянского правительства через Красный Крест на строительство 40 домов для переселенцев. Их планируется установить до конца этого года.
Напомним, в Овруче Житомирской области уже начались работы по строительству нового детского сада, финансируемого правительством Эстонии.
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