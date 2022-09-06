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В ОВА рассказали, сколько еще переселенцев готова принять Житомирская область

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В ОВА рассказали, сколько еще переселенцев готова принять Житомирская область

Фото: УНИАН

По официальным данным, на территории Житомирщины находятся около 80 тыс. переселенцев.

В Житомирской области готовы принять еще 10 тысяч вынужденных переселенцев из других регионов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"У нас подготовлено около 10 тыс. мест на случай, если будет экспансия на востоке и юге страны, и мы готовы предоставить убежище людям оттуда", — отметил он.

По его словам, переселенцы, уже живущие на Житомирщине, обеспечены жильем и всем необходимым.

Бунечко также рассказал, что Житомирщина получила средства от итальянского правительства через Красный Крест на строительство 40 домов для переселенцев. Их планируется установить до конца этого года.

Напомним, в Овруче Житомирской области уже начались работы по строительству нового детского сада, финансируемого правительством Эстонии.

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