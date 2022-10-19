В ожидании контрнаступления ВСУ оккупанты на неделю закрывают въезд на Херсонщину

Коллаборант российских оккупантов Владимир Сальдо сообщил 19 октября, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Сальдо также сообщил, что все подразделения и "администрация" Херсонской области переезжают на левобережье Днепра.

Также читайте Жителей Херсона предупреждают о провокациях оккупантов в городе

Коллаборант признался в ожидании контрнаступления украинских военных, однако заверил в достаточности сил для его отражения. "Сдавать" Херсон никто не планирует, сказал Сальдо.

Он также сообщил, что около 40% жителей Херсона и области уже покинули регион. Людей будут якобы поселять в пансионаты и гостиницы на берегах Черного и Азовского морей.

Оккупанты бегут из Херсона

Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что соответствующий "теракт" планируют ВСУ.

В тот же день новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая" и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

По предположениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне готовят принудительную депортацию из Херсона, потому что хотят заселить город лояльными к РФ жителями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Бегство рашистов из Херсона, новые проблемы России и выходки Лукашенко | Сергей Кузан

Читайте также: