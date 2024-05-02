В ожидании помощи США: оккупанты медленно, но уверенно наступают, а ВСУ вынуждены экономить снаряды

Артиллеристы Сил обороны, которые наносят удары по врагу на востоке Донетчины, наблюдают, как армия РФ медленно, но уверенно продвигается вперед на протяжении последних недель. ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить захватчиков, но у них нет снарядов, необходимых для отражения атак России.

Об этом пишет Reuters.

"Если сравнивать с началом (полномасштабного вторжения), когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь", – отметил командир пушки 148-й отдельной артиллерийской бригады Александр Козаченко в интервью изданию.

Такие же подразделения, как и это, до сих пор ожидают новых поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США суммой 61 млрд долларов.

Сейчас РФ обладает гораздо большей огневой силой и постепенно продвигается вокруг Авдеевки после того, как оккупировала ее в феврале. Также российские оккупанты продвигаются и к западу от Бахмута, который они захватили в 2023 году, отмечает Reuters.

В то же время украинские воины, находящиеся на позиции, расположенной примерно в восьми километрах от фронта, отмечают, что не знают, когда ждать новых обстрелов. Рядовой Игорь Бойчак сказал, что он и его побратимы рассчитывают на то, что находящиеся дальше по линии фронта военные смогут привезти больше боеприпасов.

"Если привезут хорошее количество, это означает, что кто-то где-то прихватил немного больше для нас, чтобы мы могли немного больше стрелять", – объяснил он и добавил, что поставки снарядов в его подразделение стали немного лучше с начала года.

Бойцы, находящиеся на одной из позиций, говорят, что Россия обстреливает их постоянно, а сами атаки бывают неожиданными.

"У нас может быть спокойная ночь и мы просто наблюдаем, а может быть, что мы бежим к пушке 15-20 раз. И то же днем", – рассказал Бойчак.

По словам солдат, российские дроны являются постоянной угрозой, а из-за нехватки человеческого ресурса на фронте военных некому заменить, из-за чего они чувствуют себя уставшими.

"Я хотел бы уехать хотя бы на неделю и отдохнуть, но мы продолжаем работать столько, сколько нужно", – подчеркнул Бойчак.

В свою очередь, командир батальона той же бригады на условиях анонимности заявил, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительного стратегического преимущества. Однако он признал, что Россия может бросить в бой гораздо больше войск, чем Украина, пытаясь перехватить инициативу.

"Потерять целую роту за один день – это для них ничто", – заверил командир.

Напомним, американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине.

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