В ожидании "резервной армии": военный аналитик спрогнозировал, когда и какими силами начнется контрнаступление ВСУ

Украинская армия в течение марта будет получать оружие и технику от западных партнеров и именно с ее помощью вновь созданные подразделения "резервной армии" смогут перейти в контрнаступление в противостоянии российской агрессии.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По его словам, контрнаступление начнется не так быстро, как бы нам того хотелось.

"Давайте вспомним задачу президента Зеленского, когда в январе он постановил создать дополнительную резервную армию. Я думаю, что именно эта резервная армия и будет совершать контрнаступление. Мы не будем смешивать те войска, которые сегодня ведут оборонительную операцию, потому что они истощены, нуждаются в доукомплектовании, а некоторые части нуждаются в переформировании в связи с потерями, потому что это война”, — отметил он.

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По мнению Олега Жданова, военная техника советских образцов, передаваемая западными партнерами Украины, скорее всего, будет направлена на поддержку войск, ведущих оборону.

"Остальная западная техника пойдет в те новые бригады, которые мы сегодня формируем. Мы надеемся получить до конца марта то, что нам пообещали. А апрель посвятим боевому слаживанию и подготовке этих бригад. Поэтому мы можем рассчитывать на контрнаступление примерно во второй половине весны или ближе к лету", – спрогнозировал военный аналитик.

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