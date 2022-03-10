"V означает Вендетта". Кто такие хакеры из Anonymous

ТСН.ua рассказывает, кто такие хакеры Anonymous и как они помогают вести кибервойну против российских властей.
После того, как Россия развязала войну против Украины 24 февраля, группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. В течение двух недель военных действий они уже неоднократно "клали" ведомственные сайты российских властей, транслировали украинские песни на российских радиочастотах и "ломали" гостелеканалы.
ТСН.ua рассказывает, кто такие хакеры Anonymous и как они помогают вести кибервойну против российских властей.
Кто такие Anonymous
Anonymous – это группировка активистов и хактивистов, члены которой, как считается, в подавляющем большинстве не знакомы друг с другом; происходят из разных стран и не имеют четкой внутренней структуры. Группировка была основана в 2003 году как сообщество интернет-пользователей, составляющих один анархический цифровой глобальный мозг. Anonymous принимали на себя ответственность за ряд масштабных сетевых атак. В целом Анонимус выступают против цензуры и контроля в Интернете, и большинство их действий направлены на правительства, организации и корпорации, которые они обвиняют в цензуре. Сообщество стало всемирно известным после проекта "Чанология", направленного против Церкви саентологии. Тогда же во время физических протестов они использовали маску персонажа V из фильма Гая Фокса "V означает Вендетта" и впоследствии этот образ стал символом хакерской группы. В 2012 году американский журнал Time включил Anonymous в список ста самых влиятельных людей года.
Какие атаки совершали Anonymous
- Одной из самых главных акций группы стала "Месть за Ассанжа" 2010 года — они совершили атаку на платежные системы Visa и MasterCard после блокировки пожертвований для сайта WikiLeaks.
- Во время "арабской весны" хакеры протестующих атаковали ресурсы правительства Туниса, Египта и Сирии.
- 24 февраля 2012 года в Берлине перед зданием посольства Королевства Саудовская Аравия прошла демонстрация в защиту саудовского блоггера Хамзы Кашгар, которого могли казнить за три недостаточно лояльных твита в адрес пророка Магомета. Демонстрация была организована силами движения Anonymous.
- 7 апреля 2013 года Anonymous атаковали более 100 тысяч израильских сайтов. Операция "Израиль" стала ответом на операцию "Облачный столб" ноября 2012, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры сектора Газа и прекращение ракетных обстрелов территории Израиля. Тогда "жертвами" хакеров стали сорок тысяч страниц в Facebook и пять тысяч Twitter-аккаунтов. Кроме того, было сломано тридцать тысяч принадлежавших израильтянам банковских счетов.
- 21 ноября 2013 года Anonymous Ukraine выложили в Сеть архив (объемом около 900 Мб) переписку из сломанного почтового ящика украинского боксера и политика Виталия Кличко.