"V означает Вендетта". Кто такие хакеры из Anonymous

ТСН.ua рассказывает, кто такие хакеры Anonymous и как они помогают вести кибервойну против российских властей.

После того, как Россия развязала войну против Украины 24 февраля, группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. В течение двух недель военных действий они уже неоднократно "клали" ведомственные сайты российских властей, транслировали украинские песни на российских радиочастотах и "ломали" гостелеканалы.

ТСН.ua рассказывает, кто такие хакеры Anonymous и как они помогают вести кибервойну против российских властей.

Кто такие Anonymous

Anonymous – это группировка активистов и хактивистов, члены которой, как считается, в подавляющем большинстве не знакомы друг с другом; происходят из разных стран и не имеют четкой внутренней структуры. Группировка была основана в 2003 году как сообщество интернет-пользователей, составляющих один анархический цифровой глобальный мозг. Anonymous принимали на себя ответственность за ряд масштабных сетевых атак. В целом Анонимус выступают против цензуры и контроля в Интернете, и большинство их действий направлены на правительства, организации и корпорации, которые они обвиняют в цензуре. Сообщество стало всемирно известным после проекта "Чанология", направленного против Церкви саентологии. Тогда же во время физических протестов они использовали маску персонажа V из фильма Гая Фокса "V означает Вендетта" и впоследствии этот образ стал символом хакерской группы. В 2012 году американский журнал Time включил Anonymous в список ста самых влиятельных людей года.

Какие атаки совершали Anonymous