В палатах по 40 коек: в Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный

В палатах по 40 коек: в Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный

В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых россиян с острова Змеиный. Из сорока связистов вооруженных сил РФ, отправленных туда, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших.

Об этом 14 мая сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что все они – военнослужащие части спецсвязи Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Севастополе.

"На сегодняшний день в Севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек", — говорится в сообщении.

Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин, оно зависит от общего количества сотрудников. Им предлагается подписать контракты с Вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Однако подобные обещания оккупантами не выполняются. Многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой.

Напомним, война с Россией достигнет перелома к середине августа и завершится к концу 2022 года, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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