В память о сыне: отец погибшего защитника Украины за свой счет оборудовал в школе компьютерный класс

В г. Хотин Черновицкой области отец погибшего 30-летнего защитника Украины Василия Мороза — Леонид Мороз за свой счет оборудовал компьютерный класс, в школе, где учился его сын.

Об этом сообщил городской голова Хотина Андрей Дранчук.

Леонид Мороз за свой счет отремонтировал и оборудовал современной техникой компьютерный класс в Хотинской школе №1. Именно здесь обучался защитник Украины Василий Мороз.

Фото: городской голова Хотина Андрей Дранчук

"Средства на обустройство класса предоставил хотинчанин, отец погибшего Героя, выпускника этого заведения Василия Мороза – Леонид Романович. Искренняя признательность меценату и патриоту Леониду Морозу, который в память о сыне сделал этот неоценимый подарок школе. Он вместе с женой воспитали мужественного воина, настоящего мужчину, нашего защитника, который за самоотверженность и храбрость награжден орденом "За мужество", — написал мэр Хотина.

Фото: городской голова Хотина Андрей Дранчук

Василий Мороз воевал с 2015 года, был гранатометчиком. Погибший защитник из тех, кто в первые дни широкомасштабной войны принял сражение с врагом. Василий погиб в возрасте 30 лет. В апреле 2022 года с ним прощались в родном Хотине.

Фото: городской голова Хотина Андрей Дранчук

Напомним, мать погибшего Героя Украины Степана Тарабалки отдала часть денег, полученных от государства, для строительства оздоровительного центра для украинских военных. Ее идею поддержали неравнодушные – кто деньгами, а кто ловкими руками. И в конце ноября Наталья Тарабалка, как и обещала, открыла свой центр и успела принять там около 30 бойцов.

Читайте также: