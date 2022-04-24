В Пасхальную ночь оккупанты выпустили три ракеты по Днепропетровщине: есть погибшие (фото)

В ночь на 24 апреля Россия выпустила три ракеты по Днепропетровской области.
В результате ночной атаки россиян на Днепропетровщину один человек погиб, 10 объектов инфраструктуры разрушены.
Об этом сообщил глава Областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его данным, в результате обстрелов погиб 48-летний мужчина.
"У нас три ночных прилета — в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожены 8 зданий, под завалами три легковых и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. в промышленное предприятие — разрушено производственное здание. Людей не зацепило", — сообщил Резниченко.
Напомним, россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины 23 апреля.
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