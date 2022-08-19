В пенитенциарной системе южных регионов Украины разоблачены агенты РФ: фото

Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, не предавших присяге и оставшихся верными Украине.

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, в которую входили бывший и нынешний чиновник системы исполнения уголовных наказаний южного региона.

Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, не предавших присяге и оставшихся верными Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Установлено, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области". Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонщины получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

Запрашиваемую врагом информацию он получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Зная о переходе своего экс-коллеги на сторону врага, она все равно неоднократно передавала ему информацию "для служебного использования".

Речь идет о персональных данных действующих сотрудников пенитенциарной службы: информацию о местах работы, адресах регистрации и реальном проживании.

Полученные сведения спецслужбы РФ использовали для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В том числе для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения служебных сведений.

В ходе оперативно-следственных действий зафиксирован факт получения злоумышленницей денежных переводов от представителей оккупационных властей. Назначение денежных средств устанавливается.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания и работы чиновницы Государственной уголовно-исполнительной службы, изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В данный момент:

предателю заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины;

чиновнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст.111 (государственное предательство в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению вражеской агентуры проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями ДБР при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, в Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который РФ использовала для кибератак против Украины.

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