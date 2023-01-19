В Пентагоне надеются, что новые поставки оружия смогут изменить динамику войны в Украине

США стремятся изменить статус "замороженной войны почти по всей линии фронта"

США стремятся сменить динамику войны в Украине новыми пакетами военной помощи.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США на брифинге 18 января, сообщает Радио Свобода.

Чиновник отметил, что недавно анонсированный очередной пакет военной помощи преследует цель изменить динамику войны украинцев против российских захватчиков. В частности, США стремятся изменить статус "замороженной войны почти по всей линии фронта".

В Пентагоне надеются, что ужесточение возможностей Вооруженных сил Украины даст новый толчок для противостояния российским оккупантам.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но Вашингтон пока не будет передавать танки Abrams.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада готовится передать Украине мощный пакет военной помощи для защиты от российских захватчиков.

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